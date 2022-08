Laprepara il terreno per accogliere a Torino Leandro, centrocampista in cima alla lista dei desideri degli uomini di mercato bianconeri. Prima, però, la Vecchia Signora dovrà liberarsi degli esuberi sulla linea mediana:che è completamente fuori dal progetto e alla ricerca di una squadra e, soprattutto AdrienPer quel che riguarda la situazione del francese, vi abbiamo raccontato ( QUI ) del blitz torinese del direttore sportivo del Manchester United, John. La trattativa, però, in questo momento vive una fase di stallo con mamma Veronique che chiede un ingaggio ritenuto troppo alto dai Red Devils.. Il centrocampista argentino è uno dei possibili partenti di casa parigina, ma non per questo il club è propenso a concedere uno sconto. Più di 20 milioni di euro la richiesta, ritenuta alta dai bianconeri. Se con l’entourage del centrocampista non paiono esserci problemi, dal punto di vista dell’ingaggio, la trattativa con il Psg è ancora da studiare, impostare, trovando la quadra che soddisfi tutti tra cifre e formula.