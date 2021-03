8









Le prove per il futuro e non è nemmeno iniziata la primavera. Perché è pur vero che la Juve ha l'obbligo di crederci finché lo impone la matematica, ma ciò non vuol dire evitare di farsi alcune domande e naturalmente concedersi determinate risposte. In primis sul reale valore di questo centrocampo: si può migliorare? Eccome. Non con una lista infiniti di nomi, ma con qualche idea già arrivata in passato, quando però altri fattori non erano riusciti a incastrarsi. Ecco: ricordate la telenovela Aouar? Preparatevi a riviverla.



PRIMA LE USCITE - Quest'estate, l'obiettivo dei bianconeri sarà quello di ridare sostanza e qualità al centrocampo. Ecco perché il nome del francesino torna prepotentemente, ecco perché il piano che lo coinvolge sarà però incentrato pure su determinate uscite. In primis quella di Douglas Costa: oggi si è parlato di un possibile interessamento del Lione nei suoi confronti, lì dove potrebbe rimanere anche Mattia De Sciglio. Il brasiliano sarà proposto, così come la cessione a titolo definitivo del terzino. Tutto per arrivare a Houssem.



LA VALUTAZIONE - Aulas, si sa, è un presidente abbastanza caro. Qual è allora la valutazione del centrocampista? Almeno 50-60 milioni di euro. I bianconeri prendono nota e vagliano tutte le possibilità. Specialmente quella di fargli uno spazio 'di lusso': uno tra Ramsey e Rabiot andrà quasi certamente via. Sacrificato sull'altare della qualità, quella portata da Aouar.