Non è un mistero: la Juventus si sta lanciando fortemente su. Non è un mistero nemmeno la necessità di andare a colpire il mercato proprio lì, alla ricerca di un mediano, in attesa di capire se l'ultima proposta dei bianconeri darà effettivamente un sussulto a Rabiot. Oppure tutto andrà come ognuno immagina: il francese verso i lidi più ricchi della Premier League,Per questo, anche se ci sarà una cessione (o due) importante in attacco, il budget sarà indirizzato verso il top player in mediana. Con la conferma di Locatelli e - si spera - il recupero di Pogba, più i giovani in rampa di lancio, la Juventus si troverebbe un reparto di mezzo niente male. Certo: serve investire. Serve puntellare e non poco. Il primo nome resta Frattesi, anche se il Sassuolo chiede tanto (anche per l'enorme attenzione che ha generato Davide) e guarda in Inghilterra. Il secondo? Non bisogna mai abbassare le antenne sul fronte Milinkovic Savic. Mai come in questa stagione, SMS può partire, avendo anche il placet di Lotito. Ecco: serve l'offerta giusta. E magari l'inserimento di qualche contropartita...