I centrocampisti della Juventus sono stati colpiti da numerosi infortuni in questa stagione. In particolare in questo finale. Massimiliano Allegri infatti non avrà almeno per un mese ancora Manuel Locatelli, ancora alle prese con il problema al ginocchio. Non si sa se rientrerà e quando Weston McKennie, che potrebbe avere finito la stagione. Arthur infine sembrerebbe stando alle ultime indiscrezioni che farà dei test per provare ad andare almeno in panchina nella gara contro la Fiorentina, ma questo non garantisce la sua presenza.



DENTRO O FUORI - La Juventus mercoledì contro la Fiorentina si giocherà l'accesso alla finale di Coppa Italia e dovrà chiaramente fronteggiare l'emergenza. Ieri contro il Bologna Massimiliano Allegri si è dovuto privare, almeno nell'inizio di gara, di Denis Zakaria. L'unico centrocampista in campo era Adrien Rabiot. Schierati come mezze ali Danilo e Cuadrado, il colombiano può anche interpretare il ruolo ma per il brasiliano è più complesso. Nonostante ciò Danilo è stato uno dei migliori della mediana facendo il filtro tra il centrocampo e la difesa.



EMERGENZA - Sicuramente nella prossima stagione la Juventus cercherà di arricchire il centrocampo, nomi caldi quello di Jorginho del Chelsea o Sergej Milinkovic-Savic. Per ora però deve gestire le risorse a disposizione per questo round finale e cercare di mettere i giocatori nelle condizioni di rendere al meglio.