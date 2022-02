Come racconta La Gazzetta dello Sport, serve un "centrocampo titolare" per la Juventus. Per il quotidiano, infatti, il centrocampo è stato la croce del biennio Sarri-Pirlo. Allegri ha avuto prima Locatelli, poi Zakaria, e qualcosa ha sistemato. Molto è ancora da fare. Ad esempio, serve un assetto base. Stasera, si prova così: Zakaria gioca, Arthur e Locatelli probabilmente fanno staffetta.