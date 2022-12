Il reparto in cui c'è maggiore abbondanza in casaè proprio il centrocampo. Sono sempre più gli uomini su cui può contare Massimiliano, a cui vanno aggiunti i due giovani Fabioe Nicolòche convincono sempre più a suon di prestazioni. Si pensi poi a Nicolò, che attualmente è in prestito al Monza ma dimostra sempre più di essere pronto e all'altezza per indossare la maglia bianconera. Discorso analogo per Filippoche in un paio di stagioni potrebbe essere pronto al grande salto.Ecco che si inizia a guardare al mercato in uscita, come riferisce Tuttosport. Il primo sulla lista dei sacrificabili sarebbe Adrien, il suo contratto scade in estate, su di lui ci sono Arsenal, Tottenham e Barcellona in prima fila per strappare un contratto a mamma Veronique a cifre elevate. I bianconeri valutano se cederlo a gennaio a fronte di un'offerta adeguata o se privarsene a zero a giugno. Le prestazioni del francese in vertiginosa ascesa infatti potrebbero trascinare la Vecchia Signora e il mancato approdo della Juve in Champions potrebbe rivelarsi più costoso rispetto all'addio di Adrien a zero.Discorso simile per Weston. Su di lui Chelsea, Borussia Dortmund e Tottenham. La Juventus potrebbe vacillare a fronte di un'offerta tra i 20 e i 25 milioni. Certo, serviranno garanzie sul recupero di Paulprima di fare spazio nella linea centrale del campo. In discussione anche la posizione di Manuelche però sembra uno dei leader del centrocampo presente e futuro della Juventus e per questo non sembra essere sul mercato nonostante le lusinghe di Real Madrid e della Premier League.