Una cena per preparare la partita di domenica sera contro la Roma. I giocatori della Juventus hanno passato una serata tutti insieme, in un ristorante di Torino tra battute e sorrisi. A fine serata uno scatto per immortalare il momento, con Blaise Matuidi che ha pubblicato la foto sul suo profilo Instagram: "La famiglia" è stata la didascalia usata dal francese. Gruppo unito verso un unico obiettivo, questo è uno dei punti di forza della Juve.



GLI ASSENTI - Rabiot, Matuidi, Pjanic, Dybala... ci sono proprio tutti. O quasi. Perché in realtà all'appello mancano tre giocatori. E non tre qualsiasi: gli assenti alla cena sono Cristiano Ronaldo, Gigi Buffon e capitan Chiellini. Assenze da registrare tra i tanti sorrisi dei compagni. La Juve va a cena fuori, ma come mai non c'erano tre bandiere della squadra?