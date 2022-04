Come racconta La Gazzetta dello Sport, in quest'aprile Allegri ha accumulato comunque alcune certezze importanti. La prima: la principale esigenza è trovare il sostituto di Dybala. La seconda: la Juve è ancora in fase di riflessione. La terza: Allegri anche nel 2022-23 alternerà sistemi di gioco e approcci, altrimenti non sarebbe Allegri, "ma una linea di tendenza più netta inevitabilmente si vedrà. Cagliari, sabato sera, comincerà a far capire se la Juve del futuro sarà più offensiva. Allegri dopo mesi ha una rosa ampia e sì, può dare seguito all’approccio del derby d’Italia".