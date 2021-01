Nel borsino della quarta punta della Juventus, negli ultimi giorni sono scese le quotazioni di Graziano Pellè. L'attaccante è rimasto svincolato dallo Shandong Luneng e sarebbe un affare low cost per l'attacco bianconero. Secondo Tuttosport però la pista si sarebbe raffreddata, perché Pellè è stato superato da una nuova idea che porta a Gianluca Scamacca del Genoa (ma il cartellino è di proprietà del Sassuolo). Un profilo totalmente diverso rispetto a Pellè, un classe '99 che può arrivare soprattutto per il futuro che per il presente.