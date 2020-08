La Juventus questa sera sfiderà la Roma all'Allianz Stadum nell'ultima partita stagionale di campionato. I bianconeri hanno vinto tutte le ultime otto partite casalinghe contro la Roma in campionato, le quattro più recenti tutte per 1-0 - non sono mai arrivati a nove successi interni consecutivi contro i giallorossi in Serie A.



Inoltre, ad agosto, la Juve ha vinto tutte le ultime otto gare di Serie A giocate nel mese di agosto, segnando una media di 2.5 reti ad incontro.