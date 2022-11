Oggi sarebbe dovuto essere il giorno dell’assemblea degli azionisti, rinviata invece per la seconda volta in stagione al 27 dicembre, ma restano invece i giorni della ricerca di dirigente che possa affiancare (e non sostituire) Federico Cherubini. Una figura che sia un direttore sportivo in più, con l’attuale ds magari con una nuova carica da direttore generale, scrive il Corriere di Torino. E, come si legge, per quanto non siano mancati i ragionamenti su top manager in arrivo dall’esterno, settimana dopo settimana è sembrata rafforzarsi l’ipotesi di un nuova soluzione interna, del tutto coerente con il lavoro degli ultimi anni all’interno del club bianconero.Tognozzi, classe 1987, è un figlio d’arte e ha iniziato a fare lo scout giovanissimo anche per Zenit San Pietroburgo, Amburgo e Bayer Leverkusen e nel 2018 è diventato capo osservatore dalla Juve. Poi, nel 2019 si è diplomato con lode a Coverciano in qualità di ds. Manna, invece, è un classe 1988, che ha iniziato il percorso da ds al Lugano per approdare nel mondo Juve a partire dal 2019. Dal 2020 è direttore sportivo della Next Gen.