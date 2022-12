Mentre la Procura porta avanti le indagini sulle plusvalenze generate dalla Juve, all'interno della Continassa si interrogano su quelli che saranno i nuovi volti della società bianconera. Una delle figure che va ricercata con una certa urgenza è quella del direttore sportivo e in quest'ottica le soluzioni non mancano. Oltre al possibile ritorno di Marotta infatti, in queste ore stanno prendendo quota anche altri nomi, perchè stando a quanto riportato da Calciomercato.com, anche Igli Tare, Giuntoli e Petrachi potrebbero fare al caso di Madama.