La Juve domenica sera affronterà l'Inter di Simone Inzaghi in quella che sarà una battaglia all'ultimo sangue per aggiudicarsi i 3 punti. I bianconeri andranno anche a caccia di un dato che manca dal 2018. La Juventus ha infatti vinto le ultime tre partite di campionato senza subire alcun gol: Madama non infila quattro clean sheet consecutivi in Serie A da dicembre 2018 appunto.