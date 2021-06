di Gianluca Minchiotti

Un reparto offensivo che ha come attaccanti Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Alvaro Morata, più Federico Chiesa e Djean Kulusevski sugli esterni, non dovrebbe destare preoccupazioni, né smanie di cambiamento. Ma così non è per la Juventus, in primis per le posizioni contrattuali di Ronaldo, Dybala e Morata, che per diversi motivi non sono certi di restare in bianconero. E poi perché l'ultima stagione, con l'attacco della Juve solo quarto in Serie A per numero di gol fatti (dietro ad Atalanta, Inter e Napoli), ha evidenziato come agli ex campioni d'Italia, fatto salvo il resto (ed è cosa, ripetiamo, tutt'altro che scontata), manchi comunque almeno un elemento per completare l'attacco, in particolare un centravanti di ruolo.



Trovarlo sarà uno dei compiti principali di Federico Cherubini, il nuovo responsabile del mercato bianconero, in coordinazione con Max Allegri e Pavel Nedved. Al momento, la Juve non ha ancora intavolato una trattativa vera e propria per nessun attaccante, ma ha solo fatto dei sondaggi, che ci permettono però di compilare un primo borsino della lista dei desideri bianconeri. ECCO IL BORSINO DEGLI OBIETTIVI JUVE PER L'ATTACCO: