Con la partenza di Gonzalo, dapprima verso il Milan e poi al Chelsea a gennaio, i bianconeri hanno detto addio a una maglia storica, non soltanto nella storia del club. Di fatto, Marioe Moisesono gli unici centravanti in rosa, anche se con caratteristiche diverse rispetto a un dominatore dell'area di rigore come il Pipita. E attenzione perché proprio l'argentino, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe fare ritorno a Torino al termine della stagione in corso, soprattutto nel caso in cui sia Maurizioil prossimo allenatore della Juventus (qui il punto de ilBiancoNero.com sulla panchina) . Il, il cui addio all'Inter è tutt'altro che folle da considerare. I rapporti con il club e, in particolare, con Beppe Marotta sono da tempo incrinati: dopo avergli tolto la fascia da capitano, l'argentino ha perso anche un posto da titolare inamovibile nella formazione di Luciano Spalletti, in favore di Lautaro Martinez. Non bastasse, il rapporto con il cuore della tifoseria nerazzurra, la Curva Nord, è ormai del tutto decaduto. I 110 milioni di euro di clausola rescissoria, valida soltanto per l'estero, risultano ormai essere una richiesta obsoleta, motivo per cui la JuventusSe l'operazione dovesse complicarsi, però, la soluzione è già in casa e si chiama Higuain. Cristiano Ronaldo, insomma, potrebbe avere al più presto un nuovo centravanti al suo fianco.