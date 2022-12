Nell’immediato c'è Allegri in cabina di regia, con Federico Cherubini che valuta con estrema attenzione le offerte in arrivo per McKennie e (in assenza di rinnovo) Rabiot, oltre a individuare l’esterno giusto per completare la rosa. Ma i due ragionano anche su ciò che avverrà dopo, con la sosta e il prossimo mercato come base per ripartire. E per il futuro si tengono gli occhi ben aperti sul fronte dei parametri zero: un mondo ricco e interessante quello dei contratti in scadenza, ma per cui è necessario muoversi in anticipo e con le idee chiare per battere la concorrenza.- Come riporta il Corriere di Torino, a centrocampo il bersaglio grosso risponde al nome di Tielemans, il belga del Leicester è da tempo nel mirino della Juve ma tra Real Madrid, Arsenal e le altre big di Premier la corsa appare parecchio complicata. Ha ancora la priorità il Chelsea per Jorginho, senza rinnovo però occhio alla Juve. Il belga arriva da un Mondiale non entusiasmante con il Belgio e, dopo tanto tempo, sembra pronto al salto. Così la Juve ci ragiona, ma prima dovrà risolvere tutti i dubbi a centrocampo: da Paredes agli altri addii.