L'ultimo passaggio: questa la caratteristica in comune a Sergeje Domenico, entrambi nel mirino di unache, secondo Massimiliano, può e deve alzare la qualità delle giocate risolutive in attacco, quelle che possono fare la differenza tra una vittoria e un pareggio o una sconfitta. Da qui, come spiega La Gazzetta dello Sport, la volontà di rinforzare la squadra non solo sulle corsie o con i muscoli (che il Sergente ha), ma anche con piedi raffinati.- Per quanto riguarda il serbo, la sensazione è che questa estate potrebbe essere quella buona per la Vecchia Signora per provare a fare sul serio, con la consapevolezza che a rinnovare con lanon pensa minimamente. Per tentare l'affare, però, i bianconeri dovranno sicuramente riuscire a fare cassa con le cessioni, anche perchè ad oggi la richiesta di Claudioè ancora di 40 milioni di euro. Nella testa di Allegri Sergej sarebbe un po' ildella sua prima Juve, mezzala nel 3-5-2 o trequartista nel 3-4-1-2, grazie alle sue doti di inserimento e alle abilità nel gioco aereo che ne fanno un centrocampista totale, di quelli che tutti vorrebbero.- Diverso invece il discorso su Berardi, un giocatore "di fino" che la Juve (e Cristiano) segue da tempo: con l'addio di Angel, l'azzurro potrebbe tornare utile a destra nel 3-4-1-2 o anche come seconda punta nel 3-5-2, proprio come fatto dal Fideo la scorsa stagione. Una nuova vecchia idea, insomma, che magari quest'anno, messa a segno qualche cessione, potrebbe anche diventare realtà.