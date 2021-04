A pochi mesi dalla fine della stagione, la Juventus è nella stessa situazione di gennaio: serve una punta. O forse di più, dipende dalle possibili cessioni in attacco. Intanto però un attaccante da aggiungere a Dybala, Ronaldo e Morata lì davanti va preso perché finora Pirlo ha adattato Kulusevski in quel ruolo ma le risposte non sono state positive e non può essere una soluzione permanente.



KEAN - Il mercato della Juve in attacco ruota intorno a tre nomi: Moise Kean, Mauro Icardi e Sergio Aguero. Partiamo dal primo, Kean, che dopo averlo ceduto all'Everton per 30 milioni di euro i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino a gennaio 2020 ma si sono dovuti arrendere di fronte alla richiesta dei Toffees e all'offerta del Psg. In Francia è arrivato in prestito secco, si è ambientato molto bene conquistandosi il posto da titolare, e adesso Leonardo vorrebbe prenderlo a titolo definitivo. L'idea della Juve, secondo quanto riporta Calciomercato.com, è quella di uno scambio, Raiola ci lavora ma per ora la priorità del giocatore è quella di rimanere al Psg.



ICARDI - E allora, la Juve prova a virare su Mauro Icardi. Stessa squadra - Psg - ma status diverso in rosa, perché proprio Kean gli ha tolto il posto da titolare e a Maurito la panchina sta stretta. L'argentino tornerebbe di corsa in Italia, la Juve aveva già pensato a lui prima che lasciasse l'Inter provando a mettere in piedi uno scambio con Dybala per un affare mai decollato; ora però la situazione è diversa e con le cifre giuste e magari una contropartita gradita al Psg l'operazione si può fare davvero. Dalla Spagna intanto, As racconta di una possibile 'folle' operazione. Uno scambio sull'asse Juve-Psg, che porterebbe sia Kean che Icardi a Torino e Cristiano Ronaldo ai piedi della Tour Eiffel.



AGUERO - Capitolo Aguero: secondo Sport sarà un duello Juve-Barcellona. Il Manchester City ha già annunciato che il Kun lascerà il club a parametro zero dopo dieci anni da protagonista. Il quotidiano spagnolo riporta addirittura di un'offerta importante già presentata da Paratici per anticipare la concorrenza: la proposta sarebbe di un precontratto biennale da quasi 10 milioni a stagione, sfruttando anche il decreto crescita. La Juve ha fatto la prima mossa, ora si aspetta una risposta di Aguero e l'eventuale contromossa del Barça. La Juve cerca un attaccante, Kean, Icardi e Aguero sono i nomi caldi.