A poco più di dieci giorni dalla fine del mercato, la Juventus è ancora a caccia di un attaccante. Il nome più caldo è sicuramente quello di Gianluca Scamacca del Genoa ma di proprietà del Sassuolo, col quale i bianconeri sono in trattativa. Pista complicata se il club neroverde non abbassa la richiesta di prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport però il preferito di Andrea Pirlo sarebbe Olivier Giroud, che al momento il Chelsea non ha intenzione di cedere perché ha iniziato a giocare e segnare con continuità.