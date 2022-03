Juve a caccia della sesta. La squadra bianconera, impegnata dalle 18.00 di oggi sul campo dello Stadio Marassi, ha vinto tutte le ultime cinque partite di Serie A disputate contro la Sampdoria, dal dicembre 2019 allo scorso settembre: la Vecchia Signora non arriva a sei successi di fila contro i blucerchiati dal periodo 1998-2004. Dal 2015 in avanti, inoltre, le due formazioni non hanno mai pareggiato nel massimo campionato, con due successi per i liguri e dodici per i piemontesi. Riuscirà questo pomeriggio la Juve a centrare l'obiettivo?