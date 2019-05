C'è una data sparita tra le possibili per tifosi e turisti che vogliono visitare l'Allianz Stadium e lo Juventus Museum: il 14 giugno. Ancora da definire il motivo per cui il club bianconero abbia depennato questa fatidica data tra le tante, me le indiscrezioni fanno pensare che possa essere questo il giorno della presentazione del prossimo allenatore bianconero. A meno di un mese dal 14 giugno restano ancora aperte tante possibilità per il sostituto di Massimiliano Allegri, che è ancora da definire, a una settimana dall'ufficialità dell'addio del tecnico bianconero a partire dalla prossima stagione.