Luca Pellegrini è uno dei migliori terzini d'Italia, in prospettiva: classe '99, già l'anno scorso ha dimostrato che la Serie A non gli mette alcuna pressione. Dal Cagliari al Cagliari, stavolta via Juve: che in estate l'ha preso dalla Roma rimandandolo in prestito in Sardegna dove aveva ben fatto nella seconda parte della scorsa stagione. I bianconeri sono proprio a caccia di un terzino, e per questo, secondo il Corriere di Torino, stanno pensando di riportare Pellegrini alla base già nel mercato di gennaio.