Nella sfida di lunedi la Juventus potrebbe centrare un record assoluto in caso di vittoria contro i Blucerchiati. Negli ultimi 6 testa a testa fra le due squadre infatti, i bianconeri si sono sempre imposti e se riuscissero a centrare i 3 punti anche nel prossimo impegno, allungherebbero la striscia a 7 vittorie consecutive, come mai accaduto prima in questa competizione.