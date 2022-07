Continua a fare un rumore assordante la situazione legata al futuro di Matthjis De Ligt. Il difensore olandese sembra infatti desideroso di lasciare la Mole e su di lui si sarebbero già mossi diversi club, tutti di un certo spessore. La Juve, dal canto suo fa sapere che per lasciare partire l'ex Ajax pretende una cifra di almeno 90 milioni di euro e che, potrebbe ottenere da colossi come Chelsea e Bayern, fortemente interessate al numero 4 della Vecchia Signora.- Proprio per questo, gli uomini di mercato della Juve starebbero valutando diverse alternative, per cercare di non restare scoperti qualora l'olandese decidesse di lasciare la Mole. I nomi sotto la lente di ingrandimento sono diversi, conche aprono la lista dei desideri, composta anche dai volti die del centrale dell'Asrenal Gabriel. Ma siamo sicuri che una soluzione Madama non l'abbia già nelle proprie file?- Già, perchèe che, difficilmente lascia spazio allo scetticismo degli addetti ai lavori. La sua stagione determinante con il Frosinone e l'esordio in azzurro contro l'Inghilterra hanno infatti alimentato i sogni e le speranze dei tifosi juventini, i quali si augurano che possa ripercorrere in parte la carriera di Giorgio Chiellini. Ecco che dunque, viene inevitabile pensare che la Juve investirà sicuramente per un difensore, ma bisognerà vedere se questo arriverà solo per 'fare numero' e quindi, affidarsi totalmente a Federico Gatti, o se invece si punterà su una figura rilevante, come Bremer e Koulibaly, appunto.