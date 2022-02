Juve a caccia del terzo clean sheet consecutivo in casa. I bianconeri hanno infatti vinto le ultime due partite all'Allianz Stadium senza subire gol, entrambe finite 2-0 contro Udinese e Verona, confermando il momento positivo che vorranno continuare anche questa sera nel derby contro il Torino. Con Allegri in panchina, la Vecchia Signora non arriva a tre gare di fila concluse a rete inviolata dal dicembre 2018: riuscirà tra poche ore a eguagliare il "traguardo" di oltre tre anni fa?