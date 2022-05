Il futuro di Nicolò Fagioli potrebbe essere deciso la prossima settimana. Come riportato da Goal.com, infatti, a breve si svolgerà un incontro tra la dirigenza della Juve e l'entourage del centrocampista classe 2001, durante il quale sarà analizzata l'ottima stagione del giocatore alla Cremonese per valutare la scelta migliore da compiere. Il 21enne, del resto, ha le idee chiare: fosse per lui, tornerebbe subito a Torino per provare a imporsi agli ordini di Massimiliano Allegri, ma il desiderio di scendere in campo con continuità potrebbe spingerlo a prendere in considerazione una soluzione alternativa, magari un altro anno di prestito nel club grigiorosso, che dalla prossima stagione sarà impegnato in Serie A. Presto se ne saprà di più.