Tappa in Italia per il PSG. Che incontrerà anche la Juve. Stando a quanto riferito da Tuttosport tramite fonti parigine, nelle prossime ore un emissario del club francese si siederà al tavolo con i bianconeri per discutere di Leandro Paredes, da tempo nel mirino della Vecchia Signora che, in questa sessione di mercato più che mai, è alla ricerca di un giocatore capace di ricoprire il ruolo di regista, da affiancare a Paul Pogba e Manuel Locatelli. L'argentino ex Roma, grande amico di Angel Di Maria, potrebbe inoltre occupare la casella lasciata vuota da Arthur, segnalato in uscita ma verso una destinazione ancora da scoprire (magari la Roma, nell'ambito dell'operazione per Nicolò Zaniolo).



Il reparto centrale della Juve, del resto, rimane tutto in costruzione: ancora da definire, infatti, il prossimo futuro di Adrien Rabiot, che punta a lasciare Torino un anno prima della scadenza per tentare la fortuna in Inghilterra con una big della Premier League. Una cessione, quella del francese, che consentirebbe ai bianconeri di risparmiare su un ingaggio cospicuo e di fare cassa, così da tentare l'affondo su altri colpi. E in cima alla lista c'è proprio Paredes, per il quale sarà effettuato un primo importante sondaggio a breve, grazie all'approdo in Italia dell'uomo di fiducia di Luis Campos.