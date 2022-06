Un'estate da dentro o fuori, o quasi, per i giovani della Juve. Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, il progetto del club bianconero per il nuovo ciclo è quello di considerare gli "under" parte integrante del gruppo, elementi che facciano rimpiangere il meno possibile i titolari quando questi ultimi potranno tirare un po' il fiato, capaci di offrire a Massimiliano Allegri tutte le garanzie necessarie per schierarli in campo senza particolari ansie. Un po' come è successo con Fabio Miretti, che nell'ultima parte di stagione ha avuto la possibilità di mettersi in mostra e convincere il tecnico delle sue qualità, tanto da essersi guadagnato, molto probabilmente, un posto nel ritiro estivo.



A questa convocazione, comunque, sono in tanti ad ambire: il primo della lista è sicuramente Nicolò Fagioli, che con dichiarazioni sue e dell'agente Andrea D'Amico ha espresso più volte con chiarezza il suo desiderio di ritagliarsi fin da subito uno spazio in prima squadra, dopo un'annata più che positiva alla Cremonese. Prima, però, c'è da sciogliere il nodo del prolungamento di contratto, ad oggi in scadenza nel 2023, esattamente come per Filippo Ranocchia che sembra già aver trovato un accordo per il rinnovo fino al 2026. A differenza di Fagioli, per lui, grande protagonista della stagione del Vicenza, avanza l'ipotesi di un prestito: tra i club interessati il Verona e l'Udinese, che potrebbe farlo rientrare nella trattativa per Nahuel Molina.