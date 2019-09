La Juve questa sera affronterà alle ore 21 il Brescia allo stadio Rigamonti. I bianconeri proveranno a invertire un trend in trasferta non del tutto positivo. Infatti la Juventus ha vinto solamente una delle ultime sei trasferte in Serie A (2N, 3P), mentre aveva ottenuto ben cinque successi nelle precedenti sei (1P).