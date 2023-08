In casacontinua a tenere banco il caso relativo a Leonardo. Stando a Tuttosport, il club ha offerto al difensore unaper compensare l'ingaggio più basso che avrebbe percepito altrove, rispondendo picche alla sua richiesta di reintegro immediato in rosa arrivata via Pec. Difficilmente il classe 1987 accetterà di rovinarsi il finale di carriera passando un anno in tribuna, motivo per cui ci si attende che a breve prenda una decisione scegliendo una nuova squadra tra quelle (poche) che si sono fatte avanti per lui dopo la rottura con la Juve.