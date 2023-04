La Juve va a Bologna e ha un solo obiettivo: i tre punti. Non conta tanto come, conta solo il ritorno alla vittoria. Perché in campionato sono tre le sconfitte consecutive, in generale si concluderà un aprile da incubo: appena due vittorie (1-0 contro Verona e Sporting in casa), due pareggi (1-1 nell'andata di Coppa Italia con l'Inter e nel ritorno di Europa League a Lisbona), ben quattro sconfitte (contro Lazio, Sassuolo, Napoli in campionato e Inter in Coppa Italia). Quindi testa esclusivamente al campo, in un modo o nell'altro Max Allegri caricherà la squadra solo per riuscire a portare a casa un risultato fondamentale in ottica Champions per poter guadagnare due punticini almeno su Milan e Roma. Poi però c'è anche altro in palio, gli scontri diretti rappresentano spesso l'esame di maturità finale quando ci sono degli obiettivi nel mirino. E nel Bologna ci sono diversi giocatori che sono seguiti con grande attenzione dalla rete di osservatori bianconera, uno è in realtà di proprietà della Juve e già a gennaio è stato vicino al ritorno alla base, vale a dire Andrea Cambiaso. Ma gli altri?Scopri tutto in gallery