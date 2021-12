Uno dei dubbi di formazione da sciogliere in vista della trasferta della Juventus a Bologna è sicuramente quello che riguarda la fascia sinistra. Pellegrini si è disimpegnato bene, a Venezia è stato il migliore, ha sicuramente saputo cogliere l'occasione per insidiare Alex Sandro, titolarissimo all'inizio della stagione.Ora il brasiliano sta vivendo un periodo di appannamento, non è neanche al 100% a livello fisico come dichiarato da Massimiliano Allegri. Martedì si tornerà in campo contro il Cagliari, il tecnico quindi potrebbe fare turnover. Lo ha anticipato lui stesso nella conferenza stampa della vigilia.Di Alex Sandro, infatti, ha detto che "sta vivendo serenamente il dualismo, ha giocato tanto. Martedì ce n'è un'altra. Dovrò valutarlo, ha fatto un paio di allenamenti differenziati e oggi valuterò, e domani deciderò".