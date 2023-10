Dicono che per essere davvero felici ci voglia. Dote non scontata, non per tutti, che spesso e volentieri cede il passo alla paura, o più semplicemente alla prudenza, nel momento in cui si impara a conoscere i propri limiti. Il coraggio è fondamentale in molti ambiti e aspetti diversi della vita, soprattutto per chi punta ad essere un vincente (termine che non di rado è anche sinonimo di felicità, ça va sans dire). Ecco, forse è proprio questo che ieri sera è mancato allanel match contro l', che le ha lasciato in dote solo un punto sui tre in palio.La sensazione è che a un certo punto, al Gewiss Stadium, nei bianconeri sia prevalsa l'attenzione a non perdere, più che la volontà di vincere, e che pertanto siano state messe le mani avanti - idealmente, chiaro - per cercare di difendere almeno un pareggio, evitando tutti quei possibili rischi che a volte, invece, sono necessari per spiccare il volo e guardare tutti gli altri dall'alto. E sono almeno tre, a nostro parere, le immagini che lo dimostrano.