Non è passata inosservata la presenza di un tifoso speciale sugli spalti del Gewiss Stadium, per il match di ieri tra. Si tratta di Yuki, pilota dell'Alpha Tauri e grande tifoso bianconero, che ha preso posto in tribuna vicino alla dirigenza del club. Non è la prima volta che il giapponese assiste a un impegno ufficiale della Vecchia Signora: lo si era visto anche nella sfida di Europa League contro il Nantes poi finita 1-1, in una serata in cui gli fu poi consegnata una maglia personalizzata ed ebbe l'occasione di incontrare Paul Pogba.