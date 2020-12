"Una bella partita", l'ha definita Andrea Pirlo. Anzi: "Una bella partita da vincere". Ecco, il riferimento è a Barcellona, dove la Juve tornerà ad avere un centravanti. Scontata la prima delle due giornate di squalifica in campionato, Morata sarà in campo ovviamente in Champions League, proprio in quel Camp Nou che conosce bene dopo i tanti anni in Spagna. E che soprattutto ha sfiorato in estate: Alvaro, infatti, è stato uno degli obiettivi di mercato del Barça di Koeman, prima di accettare definitivamente la proposta bianconera. Al suo fianco ci sarà Cristiano Ronaldo, con Paulo Dybala che partirà inizialmente in panchina.