saranno a Barcellona. Soprattutto per l'argentino, Max Allegri è stato chiaro: "Dybala ha avuto affaticamento sul quadricipite sulla gamba sinistra, calciante. A Barcellona è a disposizione come gli altri, poi tornano gli altri. 20 giorni per preparare la stagione". Al Gamper dovrebbe rivedersi anche, così come i nuovi rientri di domani: Chiesa, Bernardeschi, Chiellini e Bonucci. Ma anche Danilo, Alex Sandro e Cuadrado. La Juve torna al completo: gli ultimi pezzi di una squadra pronta a tornare alla vittoria.