Nonostante la sconfitta contro l’Udinese arrivata nei minuti di recupero, la Juventus resta prima in classifica, a soli tre punti dalla conquista del nono scudetto consecutivo, il primo dell’era Sarri nonché il suo primo titolo in Italia. I bianconeri si portano così a 80 punti: quanti ne aveva la Juve di Allegri lo scorso anno allo stesso punto della stagione? Il confronto parla chiaro: alla 35 giornata, l’ex tecnico bianconero era a 89 punti in classifica, nove in più rispetto al suo successore Sarri.