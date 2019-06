Ma cosa manca? A fare chiarezza ci pensa la Gazzetta dello Sport, che spiega come la Juventus in queste settimane abbia lavorato sotto traccia perché tutto si incastrasse più o meno nello stesso tempo. L'avventura di Sarri al Chelsea è da considerarsi ormai finita, nonostante il successo di Baku, in quella finale dominata e vinta nel derby tutto londinese contro l'Arsenal, e ora la Juve è pronta ad accelerare e comunicare chi sarà il nuovo allenatore.Marina Granovskaia, la zarina che gestisce tutto le questioni riguardanti il mercato del Chelsea, nei giorni scorsi ha incontrato l'entourage di Sarri, che ha comunicato la voglia di dire addio all'Inghilterra e che, già oggi, si aspetta di chiudere definitivamente il capitolo Chelsea. Il Chelsea - scrive la Rosea - dovrebbe, quindi,48 ore circa. Sì, perché al momento le parti in commedia sembrano distanti solo geograficamente, con il colpo però in chiusura. Paratici a Capri, Sarri che ha lasciato Londra, così come Pellegrini, suo agente, mentre nella capitale è al lavoro l'intermediario Fali Ramadani.