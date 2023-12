"L'obiettivo è chiudere il girone di andata con più punti dell'anno scorso", aveva detto Massimilianoqualche giornata fa. Bastava poco per raggiungerlo visto il rendimento fino ad ora e la Juve ce l'ha fatta con due gare di anticipo. Quaranta punti dopo 17 partite, più 2 rispetto al girone di andata della scorsa stagione e c'è ancora spazio per aumentare notevolmente questo divario. Gioco o non gioco, era difficile immaginare che la Juve potesse fare così tanti punti, soprattutto dopo le note vicende che hanno riguardato Paul Pogba e Nicolò Fagioli.E Allegri ci teneva particolarmente a questa quota "40 punti", perchéCalcola i punti che servono per la qualificazione in Champions, e quelli per vincere lo scudetto. E probabilmente, sapeva anche che nella storia, i bianconeri hanno fatto almeno 40 punti a questo punto del campionato solo sette volte...e alla fine, la Juve ha sempre vinto quei campionati. Per quattro volte, c'era proprio lui sulla panchina bianconera.Obbligatorio però usare il condizionale, perché la realtà purtroppo per i tifosi della Juve è diversa. C'è l'Inter prima a 44 punti, più quattro sui bianconeri e con la possibilità, visto anche il calendario (Genoa, Verona), di chiudere il girone di andata a cifra tonda, 50 punti. Inzaghi vuole andare anche contro la storia quindi e al momento ci sta riuscendo. "Tra gli 86 e i 90 punti" la quota scudetto che Allegri aveva previsto a inizio stagione. "Più 92-90 che 86", ha precisato poche settimane fa, dovendo leggermente rivedere i propri calcoli visto il rendimento dell'Inter. Guarda caso, se la Juve vincesse le prossime due partite,