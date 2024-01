48 a 46. Alla fine del girone di andata di Serie A,sono divise in classifica da appena due punti, una distanza che si spiega in maniera molto semplice. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, a fare la differenza per entrambe è stata la gara contro l'a Bergamo, da cui i nerazzurri sono usciti vittoriosi per 2 a 1 mentre i bianconeri non sono andati oltre lo 0-0. La sensazione, comunque, è che il duello per lo scudetto continuerà ancora a lungo, almeno fino allo scontro diretto in programma il 4 febbraio a San Siro.