Il 22 agosto 1926, battendo l'Alba Roma 5-0 (bissando il 7-1 dell'andata) nella finale del campionato italiano (la Serie A a girone unico sarebbe arrivata tre anni dopo) la Juventus si laureava campione d'Italia per la seconda volta, dopo il primo titolo del 1905. Fu il primo scudetto dell'era Agnelli: Edoardo, padre del futuro Avvocato Gianni, si era insediato alla presidenza nel 1923, innescando un nuovo corso che avrebbe segnato la storia non solo della Juve ma del calcio italiano. In quel 1925-26 il capitano era il mitico mediano Carlo Bigatto, il bomber era l'ungherese Ferenc Hirzer, e l'allenatore era anch'egli un magiaro: Jozsef Viola, che aveva appena sostituito il connazionale Jeno Karoly morto d'infarto neanche un mese prima. Il club bianconero ha pubblicato oggi su Twitter una foto di gruppo di quella squadra.