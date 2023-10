Altri. In tutto faranno 900 nell’arco di 4 anni. Dopo le manovre di fine 2019 (300 milioni) e di fine 2021 (400), il cda della Juventus ha definito le linee guida di un nuovo aumento di capitale, che l’assemblea degli azionisti del 23 novembre è chiamata ad approvare, assieme al bilancio 2022-23 in perdita di 123,7 milioni (-239 nel 2021-22). Dopo le iniezioni precedenti, concepite per alimentare la grandeur europea e per fronteggiare l’emergenza Covid, questa ricapitalizzazione si è resa necessaria a causa dei danni prodotti dalle vicende giudiziarie (la Consob ha aperto un nuovo procedimento sulla coda delle precedenti manovre) e dagli investimenti sbagliati. Lo riporta Gazzetta.