. E forse sarebbe anche stata cosa buona e giusta, comunque fonte d'apprendimento. Quanto capitato ai piedi di Allegri, specialmente nel primo tempo, è stato un pugno allo stomaco. Uno schiaffo diretto a chi per mesi, settimane, giorni e ore ha sostenuto il cambio drastico della Juventus. E per cosa, poi? Per due recuperi in pressing? Per un po' di buona sorte girata dall'altra parte? Poca roba.Il primo pensiero è che i passi in avanti di Udine siano stati una chimera. Inteso proprio come s'intendeva seguendo la mitologia: c'era questo mostro in giro e i poeti dissero che aveva il muso di leone, il corpo di capra, la coda di drago e vomitante fiamme. Aveva terrorizzato tutti, cancellato ogni spazio di raziocinio, abbagliato la vista di chi osava cacciarlo.E per riaccendere l'entusiasmo: i volti di chi lasciava lo Stadium ne erano tutti privi.La prestazione di questa sera non è solo di difficile comprensione - ribadiamo: quel primo tempo tra i più brutti dell'ultimo periodo - ma rende pure impossibile fare una previsione, capire dove e cosa sarà questa squadra nel futuro prossimo. Il colpo più duro? Vedere l'impassibilità. E l'assenza di coraggio. Quindi di superiorità numerica. Il tutto che fa da contraltare all'unica, ma immensa speranza: Vlahovic è parso diverso. Oltre al gol, ha fatto una partita di intensità, testa, ambizione. Tutto ciò che è mancato ai compagni.