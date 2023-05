Dopo 11 anni di fila, lasta per interrompere la sua striscia positiva delle partecipazioni in Champions League. I bianconeri, infatti, entrano nella massima competizione europea da più di un decennio, ma questa stagione quasi sicuramente spezzerà l'incantesimo. Ai bianconeri servirà infatti un miracolo per centrare il quarto posto, perchè non basta solo battere il Milan, ma servirà anche sperare nel Verona all'ultima giornata, proprio contro i rossoneri, con i tifosi juventini che sognano quanto accaduto due anni fa a Napoli tra scaligeri e partenopei. Conti alla mano però, qualora Madama non dovesse centrare l'obiettivo, rischia di andare incontro a una grave perdita economica che, lale avrebbe garantito.- Già, perchè se facciamo una stima tra i mancati premi Uefa e gli incassi dello Stadium, la Juve potrebbe perdere tra gli 80 e iin una sola stagione. In questi 11 anni in cui ha sempre partecipato, infatti, la Juve ha sempre ricavato circadella manifestazione, più un parziale variabile tra glimilioni di euro di incasso per le gare casalinghe. Basti pensare che, in questa stagione europea, tra Champions ed Europa League i bianconeri hanno ricavatomilioni di euro per i tagliandi venduti nelle gare disputate contro Maccabi, Psg e Benfica in Champions e in quelle di Europa League contro: Nantes, Friburgo e Siviglia. Facendo un bilancio dunque,rischia di gettare ulteriore benzina sul fuoco dalle parti della Continassa.