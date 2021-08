La Juventus ama condividere sui propri canali social ufficiali il "gol del giorno". Oggi, 16 agosto, si tratta di un match non ufficiale, ma al contempo di grande tradizione: la partitella tra prima squadra e Primavera della Juve nel feudo Agnelli di Villar Perosa. Nel 2012 la classica finì 5-1 per i grandi, anche con una rete magnifica di Emanuele Giaccherini, che non lasciò scampo a Branescu dalla lunga distanza.