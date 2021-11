7 novembre 2012. Nove anni fa larifilava un poker ai danesi delnella quarta giornata del girone di, in una partita lungamente dominata dai bianconeri nello stadio di casa. Guidata dalla panchina da Angelo Alessio, la squadra bianconera apre le marcature già al minuto 6 con Claudio, per poi raddoppiare al 23' con Arturo. A chiudere la questione due gol, rispettivamente, di Sebastiane Fabio, in una bella serata europea che vede la Juventus festeggiare davanti ai suoi tifosi. Chi la ricorda ancora?