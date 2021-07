Mercoledì 14 luglio sarà il primo giorno del raduno, anche se alla Continassa saranno davvero pochi i bianconeri presenti per le visite mediche e i primi allenamenti. A causa degli Europei e della Coppa America, sono sedici gli juventini che in quella data saranno in vacanza: Ronaldo, Chiellini, Cuadrado, Danilo e tutti gli altri, che rientreranno dopo le tre settimane di ferie concesse per contratto.- Ci sarà, invece, Paulo Dybala, atteso in Italia già il prossimo week end, e con lui anche Weston McKennie, Arthur Melo, Carlo Pinsoglio, Gianluca Frabotta. La Prima Squadra vedrà pochi altri giocatori, quelli rientranti dai prestiti come Perin, De Sciglio e Rugani, ma si aggiungeranno al gruppo i ragazzi dell’Under 23: Dragusin, Fagioli, Rafia, Felix Correia, Di Pardo e Da Graca sono alcuni dei nomi. Massimiliano Allegri non vede l’ora di cominciare la sua seconda avventura bianconera e anche di vedere nuovi giovani all'opera. Ci saranno anche Pellegrini, per cui è pronto un futuro da vice Alex Sandro, e probabilmente Rovella, che la Juve vorrebbe riportare a Torino per valutarlo in sede di ritiro.- Nonostante l’arrivo scaglionato dei giocatori da metà fino alla fine di luglio, Allegri non si scoraggia. La preparazione estiva in casa piace molto a Max, che non ha mai amato i tour estivi in giro per il mondo. Avrà tutta la Continassa per lavorare e, stando a quanto raccontano le persone a lui vicine, non vede l’ora di poter ricominciare dopo due annate di inattività.