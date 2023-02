I tifosi la sognanavano, la aspettavano con ansia. Dall'arrivo a Torino di Dusantutti non vedevano l'ora di vederlo in campo al fianco di Federico. I due con la maglia della Juventus non hanno ancora giocato uno al fianco dell'altro ad un anno dall'approdo di Dusan a Torino. L'ultima apparizione dei due insieme è stata proprio in maglia viola: in occasione di Fiorentina-Sampdoria del 2 ottobre 2020. L'ultima gara di Chiesa prima di trasferirsi a Torino, in quella gara ha segnato proprio Dusan ma la squadra toscana ne uscì sconfitta.Chiesa al gol è tornato contro ildopo il lungo infortunio. A Vlahovic la rete con la maglia della Juventus manca dallo scorso ottobre in occasione del. "Dusan domani giocherà" ha dichiarato Massimiliano Allegri in conferenza stampa ieri. Accanto al serbo il maggiore indiziato per partire titolare è proprio Federico Chiesa. Si dovrà attendere ancora prima di vedere il tridente dei sogni con Angel"Tra me e Dusan c’era grande complicità alla Fiorentina, ora speriamo di ricrearla anche alla Juventus", ha raccontato nei giorni scorsi Chiesa.In maglia viola,rispettivamente 9 di Dusan e 8 di Fede. Una partita importante questa sera contro la Lazio, decisiva per la stagione bianconera. Max si affida ai suoi giovani gioielli che certamente non vorranno deludere il tecnico e i tifosi, cercando quel intesa che già esiste dai tempi della Fiorentina.