Dopo 10 giornate di campionato, la Juventus ha segnato 14 gol. Davvero pochi, in una Serie A dove ormai si segna di più rispetto al passato. I bianconeri hanno segnato più reti solo di Fiorentina, Torino, Udinese, Venezia, Spezia, Salernitana e Cagliari. In questa settimana, Dybala si è issato in cima alla classifica marcatori della Juve col rigore di San Siro, mentre McKennie è entrato nell'elenco con la capocciata vincente ma solo illusoria contro il Sassuolo.

Ecco la statistica aggiornata dopo il match dell'Allianz Stadium di ieri:



Paulo Dybala 3

Alvaro Morata 2

Manuel Locatelli 2

Moise Kean 2

Federico Chiesa 1

Weston McKennie 1

Leonardo Bonucci 1

Matthijs De Ligt 1

Juan Cuadrado 1