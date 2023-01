Come racconta Gazzetta, domenica inizierà un tour de force importante: 8 gare in 30 giorni tra campionato (Monza, Salernitana, Fiorentina, Spezia, Torino), Coppa Italia (quarti con la Lazio) e doppia sfida in Europa League contro il Nantes. La Juventus si prepara a viverlo con la rosa per la prima volta al completo da giugno. Ieri, durante l’allenamento del mattino, si è rivisto in gruppo anche Leonardo(unico assente Rugani, ma per motivi personali).